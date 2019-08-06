Сеул, , 11:24 — REGNUM

Министерство обороны Южной Кореи готовится к проведению учений на островах Токто (Лианкур), которые оспариваются Японией. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на источники в военном ведомстве.

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Учения могут пройти уже в августе. Если это случится, политологи не исключают резкого обострения конфликта с Японией, который уже давно разрушает отношения двух стран. Недовольство Сеула, в частности, вызывает исключение Южной Кореи из так называемого «белого списка» стран, которые пользуются торговыми преференциями при импорте японских товаров. Кроме того, в середине июля воздушное пространство Южной Кореи возле спорных островов было якобы нарушено российским и китайским самолётами, что подлило масла в огонь конфликта между странами.

Впрочем, учения могут и не состояться, если ограничения в отношении Южной Кореи будут отменены, полагает источник Yonhap.