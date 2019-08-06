Сеул, , 11:21 — REGNUM

Северная Корея ещё не готова к возобновлению переговоров с США о ядерном разоружении. Такое мнение высказал высокопоставленный источник в МИДе Южной Кореи, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

За последние десять дней Пхеньян трижды устраивал ракетные запуски, что вызвало серьёзную озабоченность в Сеуле и Вашингтоне. Южнокорейский МИД расценивает это как сигнал о том, что Пхеньян не готов идти на уступки и стремится к эскалации конфликта, чтобы выторговать более выгодные условия. Такой подход подрывает дипломатические усилия вовлечённых стран, считает источник, поделившийся своим мнением с коллегами из стран АСЕАН во время дипломатического совещания.

Пхеньян и Вашингтон возобновили рабочие переговоры после короткой встречи лидеров двух стран в Демилитаризованной зоне 30 июня. Однако с тех пор не сообщается о каких-либо договорённостях — напротив, ситуация становится все более опасной.