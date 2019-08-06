Пекин, , 11:18 — REGNUM

Решение Соединенных Штатов признать Китай валютным манипулятором является проявлением протекционизма, говорится 6 августа в заявлении Центрального банка КНР.

Отмечается, что Пекин выражает глубокое сожаление в связи с данным решением США, этот ярлык не соответствует даже количественным стандартам, установленным самим Вашингтоном для определения валютного манипулятора

«Это непродуманная политика односторонних действий и проявление протекционизма», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что резкое ослабление курса китайской валюты — юаня — это «валютная манипуляция» властей Китайской Народной Республики, и спрогнозировал из-за этого ослабление китайской экономики в целом.

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