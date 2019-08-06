Москва, , 11:17 — REGNUM

На вооружение Воздушно-космических сил России поступят модернизированные истребители «Супер Сухой». Первые машины ВКС получат до конца 2020 года. А массовые поставки планируется начать в 2021 году. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны РФ сообщает газета «Известия».

Читайте также: На российскую авиабазу в Армении поставят истребители нового поколения

Уточняется, что военное ведомство уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1. Машины дорабатывались с учётом эксплуатационных характеристик и опыта, приобретённого в ходе сирийской операции. Так, Су-30СМ1 оснастили новыми двигателями, как у сверхманёвренных Су-35. Это даст возможность истребителю выполнять сложнейшие фигуры пилотажа, например, зависать и сбрасывать скорость, как вертолёт.

Кроме того, Су-30СМ1 станут более манёвренными благодаря новым радарам.

Также в сюжете: На вооружение Казахстана поступила партия российских истребителей Су-30 СМ

Отмечается, со временем до стандарта СМ1 будут доведены все самолёты серии Су-30СМ. Известно, что первые два Су-30СМ1, которые поступят в войска, планируется использовать для испытаний и подготовки пилотов.

Как сообщало ИА REGNUM, уже в 2020 году планируется начать перевооружение российской 3624-й авиационной базы на аэродроме Эребуни (Армения). Сюда для замены стоящих сейчас на вооружении самолётов МиГ-29 будут поставлены многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ.