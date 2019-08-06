Эрбиль, Ирак, 6 августа 2019, 11:23 — REGNUM
Отряды обороны Шингала, связанные с курдскими повстанцами из Рабочей партии Курдистана (РПК), не признали нового духовного лидера езидов Хазим Тахсин Бега, об этом 5 августа сообщает Rudaw.
Официальной причиной такого решения стал тот факт, что родители Хазима не происходят из семьи Мир — из которой прежде избирались духовные лидеры езидов.
Дело в том, что мать нового езидского лидера не является выходцем из семьи Мир, однако Хазим был избран членами данного семейства, тем не менее Худедой не согласен с таким мнением.
Напомним, Мир Наиф — кандидатура, избранная РПК, проживает в Германии, однако он регулярно посещал Иракский Курдистан во время борьбы с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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