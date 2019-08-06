Эрбиль, Ирак, , 11:23 — REGNUM

Отряды обороны Шингала, связанные с курдскими повстанцами из Рабочей партии Курдистана (РПК), не признали нового духовного лидера езидов Хазим Тахсин Бега, об этом 5 августа сообщает Rudaw.

Официальной причиной такого решения стал тот факт, что родители Хазима не происходят из семьи Мир — из которой прежде избирались духовные лидеры езидов.

«Избрание Хазима привело к широким возмущениям среди езидов, так как его родители не из семьи Мир. Согласно езидской религии, лидер должен происходить именно из этой семьи» , — подчеркнул бывший командир отрядов Шингала Худедой Чоки, в комментарии изданию.

Дело в том, что мать нового езидского лидера не является выходцем из семьи Мир, однако Хазим был избран членами данного семейства, тем не менее Худедой не согласен с таким мнением.

«Хазим был избран определенной политической партией, а не езидами, поэтому мы выбрали своего лидера» , — подчеркнул Худедой, намекая на Демократическую партию Курдистана.

Напомним, Мир Наиф — кандидатура, избранная РПК, проживает в Германии, однако он регулярно посещал Иракский Курдистан во время борьбы с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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