Киев, , 11:13 — REGNUM

Украина «не теряет позиции» от возможного переноса встречи президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом из Вашингтона в Нью-Йорк, где пройдет заседание Генеральной ассамблеи ООН. Об этом 5 августа заявила в эфире одного из украинских телеканалов эксперт-международник Юлия Осмоловская.

«Мы не теряем позиции, поскольку на полях Генассамблеи можно провести нормальную, полную встречу на полтора-два часа в зависимости от того, как договорятся протокольные службы», — сказала Осмоловская.

«Решение будет приниматься исходя из целесообразности, что важнее провести полноформатный визит со всеми церемониальными аспектами: встречей с украинской диаспорой в Вашингтоне, или сконцентрироваться на содержательной встрече с президентом и провести такую встречу в рамках Генеральной ассамблеи?» — пояснила Осмоловская.

По её словам, назначение главой Офиса президента Украины Андрея Богдана может оставаться главным фактором, почему Киев и Вашингтон не согласовали дату визита Зеленского.

«Это стоит в повестке дня, потому что по этому вопросу были публичные заявления близкого к команде Трампа Рудольфа Джулиани… По слухам, что мы слышали, звучала определенная критика в адрес господина Богдана. Через Волкера звучали рекомендации не назначать господина Богдана. Этот совет не был принят к вниманию… Пока у нас не будет подтвержденной даты встречи с американской стороной, можно утверждать, что этот фактор до сих пор действует», — подытожила Осмоловская.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в Трускавце президент Владимир Зеленский заявил, что в сентябре планируется его встреча с президентом США Трампом.

1 июня Зеленский получил от президента США Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.