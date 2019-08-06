Анкара, 6 августа 2019, 12:09 — REGNUM
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Разве мы используем борьбу с терроризмом в качестве предлога? Но мы должны продолжать ее для обеспечения спокойствии нашего народа. Мы боремся и будем бороться и с движением Фетхуллаха Гюлена, и с Рабочей партией Курдистана, и с Отрядами народной обороны, и с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и с Демократическим союзом». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Однако несмотря на все это, председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу непрерывно наносит нам удары ножом в спину, пряча эти террористические организации за образами когда «мятежников», а когда — тех или этих внешних сил». Турецкий лидер добавил: «Наш народ видит всё. Если бы хоть одно событие из тех, что мы пережили с 2013 года, выпало на долю любой западной страны, от нее не не осталось и камня на камне. Всевышний Аллах — выше любой игры и ловушки».