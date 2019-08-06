Анкара, , 17:43 — REGNUM

В письменном заявлении, обнародованном Министерством иностранных дел Турецкой Республики, говорится: «Турция приветствует подписание Переходным военным советом и союзом сил за свободу и перемены конституционного соглашения, урегулирующего переходный период в братском Судане и дающего возможность установить в стране стабильность». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении представители Турции выразили надежду на то, что это впоследствии приведет к созданию представительного гражданского правительства, которое претворит в жизнь все требования граждан, и в ближайшее время станет инструментом по установлению в стране стабильности». Напомним, что Переходный военный совет Судана и оппозиционная коалиция сил за свободу и перемены заключили предварительное соглашение по подписанию конституционного меморандума, который призван положить конец политическому кризису внутри страны и создать общее переходное правительство.