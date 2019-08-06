Анкара, 6 августа 2019, 11:42 — REGNUM
Президент Турецкой Республики и председатель Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Наша партия продолжит находиться в альянсе с Партией националистического движения. От имени Народного альянса мы вместе подпишем новый пакет реформ, который ещё более укрепит нашу демократию». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность членам Партии националистического движения, а также ее главе, Девлету Бахчели, за проделанные ими на выборах 31 марта 2019 года усилия в составе Народного альянса. Турецкий лидер добавил: «Народный альянс на выборах 31 марта своей убедительной и неоспоримой победой рассеял сгустившиеся над Турцией черные тучи и открыл для Турции новый путь, совершенно новые горизонты. Сценарии создания в Турции хаоса и волнений снова потерпели неудачу. Турецкая демократия, пройдя этап выборов, значительно окрепла».