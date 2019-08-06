Эскильстуна, , 11:20 — REGNUM

Шведский город Эскильстуна стал первым городом, в котором намеревающийся попрошайничать на улице должен получить лицензию от муниципалитета, сообщает 6 августа AMNA.

Эскильстуна расположен к западу от Стокгольма, его население составляет порядка 100 тысяч жителей. Принимаемая мера направлена на уменьшение явления попрошайничества.

Если гражданин собирается сделать попрошайничество своим основным источником дохода, он обязан будет сделать запрос через интернет или пойти в полицейский участок для выдачи лицензии, которая стоит 250 крон (около 1700 руб.). Лицензия будет действовать три месяца.

Попрошайничество без лицензии в определенных зонах города (в центре, торговых зонах, у спортивных сооружений) будет караться штрафом до 300 евро (около 22 тыс. руб.).