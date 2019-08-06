Анкара, , 12:32 — REGNUM

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил: «Такие вопросы, как палестино-израильский конфликт и безопасность Персидского залива, прошли через деликатные исторические периоды. Бесконечно грустно, что в настоящее время, когда регион нуждается в «твердой руке», подходы его стран далеки от принципов единства и единения. Турция будет поддерживать Палестину в конфликте, чего бы это ни стоило». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил, что обстановка на Ближнем Востоке, в свое время приведшая к началу «арабской весны», сохраняется и в наши дни. Министр подчеркнул, что одной из основных внешнеполитических целей Турции является создание пояса стран, в границах которых обеспечены мир и экономическое развитие, и добавил, что первое, что для этого требуется, — положить конец конфликтам и нестабильности.