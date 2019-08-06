Анкара, , 11:08 — REGNUM

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил: «Кипр для нас — это вопрос национального значения. Отказаться от принципов политического равенства и безопасности народа турок-киприотов, с котором нас тесно связала историческая судьба, невозможно. На этих основаниях мы не отвергаем варианты решения конфликта, но и не поддерживаем ни один из них». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Мы выступаем за переговоры, которые реально могли бы дать результат. Но в том, чтобы начинать новый переговорный процесс, для того чтобы проведенные переговоры были «чистыми», нет никакого толка».Министр подчеркнул, что ЕС не может выступать в качестве судьи в таком правовом вопросе, как сферы морской компетенции, и что угрозы, озвучиваемые союзом, не имеют под собой никаких юридических оснований. Он добавил, что во всех региональных вопросах Турция хочет видеть Грецию партнёром, сотрудничество с которым основано на поиске взаимовыгодного решения.