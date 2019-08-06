Бишкек, , 11:05 — REGNUM

Киргизия может потерять иностранные инвестиции из-за таких конфликтов, которой произошел на месторождении Солтон-Сары в Нарынской области республики. Об этом 6 августа заявил председатель правительства республики Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщает издание 24.kg.

6 августа под председательством премьер-министра Киргизии прошло совещание, посвященное урегулированию ситуации на китайском предприятии Jhong Ji Mining.

Премьер-министр подчеркнул, что инцидент между местными жителями и иностранными рабочими не должен стать причиной остановки предприятия. «Нельзя бытовую ситуацию переводить в политическую плоскость и требовать что-то запретить или кого-то выгнать», — подчеркнул Абылгазиев.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа около 300 местных жителей потребовали остановки китайского предприятия Jhong Ji Mining. Во время конфликта стороны начали закидывать друг друга камнями. В результате за медицинской помощью обратились 20 человек.

6 августа акция протеста продолжилась. Демонстранты требуют вывезти из страны сотрудников и технику китайской компании.

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