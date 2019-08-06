Хартум, , 11:07 — REGNUM

Военный Совет Судана и оппозиционная коалиция парафировали Конституционную декларацию о переходном правительстве, которая будет действовать в течение трех лет и трех месяцев.

По информации новостного агентства VOA Swahili, посредник Африканского союза Мохамед Хасан Лебатт отметил, что временный Военный Совет Судана вместе с лидерами оппозиции достигли соглашения, которое положит начало переходу к гражданскому правлению. Лебатт добавил, что стороны продолжат вести переговоры по внутренним вопросам.

Напомним, что на протяжении нескольких месяцев в Судане организовывались акции протестов, которые начались в декабре прошлого года вследствие повышения цен на бензин. Демонстрации в стране в конце концов привели к смещению с поста Президента страны Омара аль-Башира 11 апреля этого года.