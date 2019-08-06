Псков, , 11:04 — REGNUM

По итогам первого этапа конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящий в рамках Армейских международных игр — 2019, лидируют российская команда, на втором месте — команда Китая, третьи — белорусские десантники. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Военнослужащие десантировались в составе взвода, осуществили сбор на площадке приземления и совершили марш-бросок на 10 километров. Российская команда показала лучшее время и в первой, и во второй части соревнований. При десантировании и сборе на площадке приземления российские десантники показали результат 3 минуты 31 секунда, команда Белоруссии — 3 минуты 38 секунд, десантники из Китая — 4 минуты. Все участники справились с этим заданием без штрафных минут.

При совершении марш-броска российская команда снова была первой — 44 минуты и 31 секунда, опередив команду из Китая всего на одну секунду. Третий результат показали десантники из Ирана: 44 минуты 43 секунды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соревнования в рамках конкурса «Десантный взвод» продлятся в Псковской области до 17 августа. Соревнования проводятся в четыре этапа. Следующий, второй этап включает в себя индивидуальную гонку на боевых машинах с боевой стрельбой, преодоление естественных и искусственных препятствий, а также биатлон в составе взвода, со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей боевых машин). Третий этап — это гонка преследования на боевых машинах и ориентирование в составе отделений. В финальном этапе команды будут соревноваться в преодолении полосы препятствий, стрельбе из оружия, а также совершат индивидуальные прыжки на точность. В нынешнем году в конкурсе участвуют десантники из 21 страны мира.

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