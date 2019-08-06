Нью-Дели, , 11:29 — REGNUM

Лидер правой индусской организации «Раштрия сваямсевак сангх» (Союз добровольных слуг Родины или РСС) Мохан Бхагват высоко оценил решение федерального правительства Индии отменить особый статус штата Джамму и Кашмир. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

В своем аккаунте в Twitter Мохан Бхагват подчеркнул, что решение премьер-министра Нарендры Моди соответствует интересам как народа Джамму и Кашмира, так и всей Индии. Лидер РСС также призвал все политические партии «забыть о своих личных интересах и поддержать историческое решение правящей «Бхаратия джаната парти». Мохан Бхагват окрестил действия федерального правительства «смелыми», так как они сопряжены с большими рисками как внутри страны, так и на международной арене.

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, согласно которой штату Джамму и Кашмир была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. Таким образом, особый статус Джамму и Кашмира был ликвидирован. Впоследствии штат будет разделен на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет избрано отдельное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Бывшие главные министры штата и лидеры местной оппозиции Махбуба Муфти и Омар Абдулла выступили против действий федерального правительства, после чего были арестованы. Министерство внутренних дел также распорядилось разместить в Джамму и Кашмире дополнительные формирования сил безопасности общей численностью 8 000 офицеров.