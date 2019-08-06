Нью-Дели, , 11:20 — REGNUM

Лидер фракции оппозиционного Всеиндийского тринамул конгресса (ВТК) в верхней палате парламента Индии Дерек О’Бриэн заявил, что правящая Бхаратия джаната парти (БДП) «выбросила Конституцию Индии в мусорную корзину». Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Дерек О’Бриэн, выступая в парламенте Индии, объявил 5 августа «черным понедельником» истории нации. По словам оппозиционного лидера, премьер-министр Нарендра Моди, приняв решение об отмене особого статуса и разделе Джамму и Кашмира, пренебрег Конституцией Индии. Дерек О’Бриэн также отметил: «Очень скоро федеральное правительство может поделить Западную Бенгалию на четыре штата или же, скажем, Ориссу на целых семь субъектов». Оппозиционный лидер заявил, что своими действиями правящая Бхаратия джаната парти «посмеялась над парламентом».

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, согласно которой штату Джамму и Кашмир была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. Таким образом, особый статус Джамму и Кашмира был ликвидирован. Впоследствии штат будет разделен на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет избрано отдельное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Бывшие главные министры штата и лидеры местной оппозиции Махбуба Муфти и Омар Абдулла выступили против действий федерального правительства, после чего были арестованы. Министерство внутренних дел также распорядилось разместить в Джамму и Кашмире дополнительные формирования сил безопасности общей численностью 8 000 офицеров.