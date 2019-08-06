Нью-Дели, , 12:10 — REGNUM

Генеральный секретарь оппозиционного Индийского национального конгресса Приянка Ганди выступила с критикой программы федерального правительства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди по сокращению безработицы. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

В своем аккаунте в Twitter Приянка Ганди заявила, что правящая Бхаратия джаната парти (БДП) не предпринимает необходимые меры по обеспечению населения Индии рабочими местами. По мнению оппозиционного лидера, действующие программы не способны полностью решить проблему занятости. Приянка Ганди подчеркнула, что в Программе премьер-министра Нарендры Моди по профессиональной переподготовке населения приняли участие 7,2 млн человек. По итогам программы на работу был принят лишь 21% участников, или 1,52 млн человек.

Напомним, что проблема безработицы традиционно выступает одним из наиболее острых вопросов на повестке политических дебатов в Индии. Ранее стало известно, что в правление премьер-министра Нарендры Моди уровень безработицы в южноазиатском государстве возрос до 6,1%. Это наивысший показатель за последние 45 лет.