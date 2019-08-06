Нью-Дели, , 11:06 — REGNUM

Лидер правящей Бхаратия джаната парти (БДП) и бывший министр финансов Индии Арун Джейтли высоко оценил отмену особого статуса штата Джамму и Кашмир. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

В своем аккаунте в Twitter Арун Джейтли заявил, что действия правительства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди «исправят историческую ошибку». По словам бывшего министра финансов, отмена особого статуса пойдет на пользу народу Джамму и Кашмира, поспособствовав привлечению инвестиций, размещению в регионе промышленных предприятий и росту их доходов. Арун Джейтли также подчеркнул, что указанный шаг сплотит страну и позволит добиться качественно нового уровня национального единства.

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, согласно которой штату Джамму и Кашмир была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. Таким образом, особый статус Джамму и Кашмира был ликвидирован. Впоследствии штат будет разделен на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет избрано отдельное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Бывшие главные министры штата и лидеры местной оппозиции Махбуба Муфти и Омар Абдулла выступили против действий федерального правительства, после чего были арестованы. Министерство внутренних дел также распорядилось разместить в Джамму и Кашмире дополнительные формирования сил безопасности общей численностью 8 000 офицеров.