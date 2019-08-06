Ханой, , 12:14 — REGNUM

Во вторник, 6 августа, в Ханое сотрудники полиции разогнали у посольства Китая акцию протеста, участники которой выступали против проведения морской разведки Пекином оффшорного нефтеносного участка в спорной акватории Южно-Китайского моря. Об этом рассказал очевидец агентству Reuters.

«Мы делаем это (проводим акцию протеста) перед китайским посольством, чтобы показать наше негодование миру», — сказал в интервью Reuters Ле Хоанг, один из участников протеста.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов разогнали демонстрацию из 10 активистов группы «No-U» в течение нескольких минут.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июля председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с председателем национального собрания Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Тхи Ким Нган отметил, что Китай не заинтересован в эскалации конфликта в Южно-Китайском море.

По его словам, Китай намерен приложить все для скорейшего разрешения конфликта в интересах народов обеих стран.