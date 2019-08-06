Нью-Дели, , 11:56 — REGNUM

Бывший министр финансов Индии и лидер оппозиционного Индийского национального конгресса (ИНК) Паланиаппан Чидамбарам заявил, что федеральное правительство во главе с премьер-министром Нарендрой Моди готово «перейти черту» в своем решении проблемы Кашмира. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

В своем аккаунте в Twitter Паланиаппан Чидамбарам подчеркнул, что кабинет Нарендры Моди не остановится ни перед чем на пути к достижению своих политических целей. По словам оппозиционного лидера, последние действия федерального правительства лишь подтверждают его намерения «нарушить все демократические нормы и принципы в штате Джамму и Кашмир». Бывший министр финансов отметил, что доказательством тому служат аресты влиятельных представителей местной оппозиции, а также размещение в штате беспрецедентного по своей численности дополнительного контингента сил безопасности.

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, согласно которой штату Джамму и Кашмир была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. Таким образом, особый статус Джамму и Кашмира был ликвидирован. Впоследствии штат будет разделен на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет избрано отдельное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Бывшие главные министры штата и лидеры местной оппозиции Махбуба Муфти и Омар Абдулла выступили против действий федерального правительства, после чего были арестованы. Министерство внутренних дел также распорядилось разместить в Джамму и Кашмире дополнительные формирования сил безопасности общей численностью 8 000 офицеров. Лишь за последнюю неделю федеральное правительство Индии отправило в регион 10 000 военнослужащих для усиления местной группировки правительственных войск.