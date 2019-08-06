Нью-Дели, , 11:09 — REGNUM

Правительство во главе с премьер-министром Нарендрой Моди поместило ведущих оппозиционных деятелей штата Джамму и Кашмир под домашний арест. Об этом 5 августа сообщило индийское новостное издание Адж так.

Среди арестованных оппозиционеров оказались бывший главный министр штата и лидер Народной демократической партии Махбуба Муфти, бывший главный министр штата Омар Абдулла, а также лидер партии Народная конференция Джамму и Кашмира Саджад Гани Лон. Кроме того, федеральное правительство распорядилось о блокировании мобильной связи и интернета, отмене занятий в школах и университетах во всем штате. В Джамму и Кашмир были отправлены дополнительные формирования сил безопасности общей численностью 8 000 человек. Впоследствии министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил в парламенте Индии об отмене статьи 370 Конституции, предусматривавшей широкую автономию Джамму и Кашмира во внутренних делах, за исключением вопросов обороны и внешней политики. Махбуба Муфти окрестила указанный шаг «неконституционным», в то время как Омар Абдулла назвал действия федерального правительства Индии агрессией против народа Кашмира. Впоследствии стало известно, что бывшие главные министры Джамму и Кашмира были арестованы правительственными силами вечером 5 августа.

Отметим, что для отмены статьи 370 Конституции Индии федеральному правительству во главе с премьер-министром Нарендрой Моди требуется согласие законодательного собрания штата, которое было распущено 21 ноября 2018 года. Впоследствии, 18 декабря 2018 года, Джамму и Кашмир перешел под прямое президентское правление. Суть данного режима правления заключается в том, что все выборные местные органы власти подлежат роспуску, а их функции осуществляются федеральным правительством.