Исламабад, , 10:51 — REGNUM

5 августа Комитет национальной безопасности Пакистана под председательством премьер-министра Имрана Хана выступил с официальным заявлением по поводу напряженной ситуации в регионе.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Комитет национальной безопасности Пакистана заявил, что своими действиями в Кашмире Индия не только нарушает международное право и права простых пакистанцев, но и дестабилизирует ситуацию в регионе. Как отметили гражданские и военные лидеры Пакистана, поведение Индии может сорвать переговоры по мирному урегулированию в Афганистане, активным организатором которых выступает Исламабад. Кроме того, в комитете нацбезопасности не исключили, что Индия может провести военную операцию против Пакистана с использованием иррегулярных сил и сил специального назначения.

Ранее руководство Пакистана уже осудило развертывание дополнительных индийских военных и полицейских сил в штате Джамму и Кашмир, а также аресты видных политических деятелей штата, выступающих за отделение от Индии.