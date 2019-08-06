Исламабад, , 10:42 — REGNUM

5 августа премьер-министр Азад Кашмира (пакистанская часть Кашмира, обладающая особым статусом) Раджа Фарук Хайдер заявил, что, лишив штат Джамму и Кашмир особого автономного статуса, Индия утратила над ним контроль.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, выступая на пресс-конференции в Исламабаде, глава пакистанского Кашмира заявил, что Индия отказалась от своего похода к проблеме и, тем самым, формально потеряла Кашмир. По словам Фарука Хайдера, Азад Кашмир и так никогда не был индийским, но сегодня Нью-Дели утратил контроль и над Ладакхом, Джамму и Кашмирской долиной. Как отметил политик, он опасается, что этот шаг станет политическим «самоубийством Индии» и может привести к столкновению между Индией и Пакистаном, если Исламабад четко не представит свою позицию перед всем миром.

Решение правительства премьер-министра Индии Нарендры Моди по Кашмиру, оформленное спешно принятым специальным президентским указом, означает прекращение особого статуса штата, который, как ожидается, будет разделен на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания.