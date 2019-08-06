Исламабад, , 11:15 — REGNUM

5 августа министерство иностранных дел Пакистана осудило отмену статей 35А и 370 конституции Индии, наделявших штат Джамму и Кашмир особым статусом.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, внешнеполитическое ведомство Пакистана заявило, что Индия не может в одностороннем порядке изменить международно признанный спорный статус Кашмира. Как говорится в заявлении пакистанского МИДа, это решение индийского правительства никогда не будет признано народами Джамму и Кашмира и Пакистана. Также в заявлении говорится о том, что Исламабад как сторона спора предпримет все возможные действия, «чтобы остановить эти незаконные действия». В пакистанском МИДе также заявили о приверженности свободе кашмирцев и выразили готовность оказать моральную, политическую и дипломатическую поддержку для реализации их права на самоопределение.

Решение правительства премьер-министра Индии Нарендры Моди по Кашмиру, оформленное спешно принятым специальным президентским указом, означает прекращение особого статуса штата, который, как ожидается, будет разделен на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания.