Кабул, , 12:39 — REGNUM

Спикер Меджлиса (парламента) Исламской Республики Иран Али Лариджани заявил, что Иран всецело поддерживает безопасность, единство и независимость Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Али Лариджани сделал это заявление в ходе встречи со спикером верхней палаты парламента Исламской Республики Афганистан Фазелем Хади Муслимйаром.

Спикер иранского Меджлиса заявил, что Тегеран всегда поддерживал Афганистан в тяжелые времена. Он также отметил, что сейчас активно продвигается процесс мирного урегулирования, и Иран готов оказывать всемерную поддержку Афганистану.

Али Лариджани заявил, что Тегеран всегда оказывает содействие тем мирным инициативам, которые предполагают активное участие афганского правительства.

В ответ Фазель Хади Муслимйар поблагодарил своего коллегу за оказываемую поддержку мирному процессу в Афганистане. Он отметил, что Кабул намерен развивать тесные партнёрские отношения с Ираном особенно по вопросам, касающихся обеспечения мира и безопасности в регионе.