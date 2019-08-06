Кабул, , 10:39 — REGNUM

Главное исполнительное лицо Исламской Республики Афганистан и кандидат на пост президента страны Абдулла Абдулла призвал Национальные силы безопасности и обороны Афганистана оставаться беспристрастными на предстоящих выборах главы государства.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Абдулла Абдулла сделал это заявление в ходе своего выступления на заседании Координационного совета международной полиции (главный орган, ответственный за координацию реформы полиции в Афганистане, председателем является министр внутренних дел).

Глава афганского правительства заявил, что любая попытка Национальных сил безопасности и обороны Афганистана повлиять на выборы подорвет избирательный и демократический процесс в Афганистане и скажется негативным образом на доверии к органам безопасности со стороны простых жителей страны.

Главное исполнительное лицо призвал руководителей Министерства внутренних дел обеспечить беспристрастность полиции на предстоящих выборах, заявив, что это должно быть одним из приоритетов деятельности ведомства.

Ранее Абдулла Абдулла подвергся серьезной критике со стороны других кандидатов в президенты, которые обвинили его в использовании административного ресурса.