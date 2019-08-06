* талибов — запрещённая в России организация

Махмудраки, Афганистан, , 17:45 — REGNUM

Официальные представители Министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан заявили, что на территории провинции Каписа (столица провинции — г. Махмудраки) в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, был ликвидирован высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Ахад.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», операция Национальных сил безопасности и обороны по уничтожению командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Ниджраб провинции Каписа.

По словам официальных представителей Министерства внутренних дел Афганистана, Абдул Ахад занимал пост заместителя теневого губернатора движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Панджшер (столица провинции — г. Базарак). Также в ходе операции было ликвидировано по меньшей мере пять рядовых бойцов группировки.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.