Фарах, Афганистан, , 10:36 — REGNUM

Официальные представители полиции провинции Фарах (столица провинции — г. Фарах) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 100 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 50 получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», операция Национальных сил безопасности и обороны по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена при активной поддержке Военно-воздушных сил Афганистана в пригороде столицы провинции.

В ходе операции было также уничтожено 16 транспортных средств, использовавшихся боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при организации атак на правительственные силы.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.