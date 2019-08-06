Кабул, 6 августа 2019, 11:45 — REGNUM
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что при желании вооруженные силы Америки могли бы закончить войну в Афганистане за два, три или четыре дня, однако это привело бы к миллионным жертвам в стране, к чему глава государства не стремится.
По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», президент США сделал это заявление в ходе своего выступления на пресс-конференции, посвящённой политическому урегулированию конфликта в Афганистане.
Президент США заявил, что многие погибшие были бы невинными людьми, поэтому Трамп не рассматривает такой подход.
Дональд Трамп также поприветствовал последние достижения в поиске мирного урегулирования в Афганистане. Глава государства отметил, что переговоры продолжаются, но уже был достигнут значительный прогресс в этой сфере.
Ранее президент США делал подобное заявление о возможности быстрого окончания войны в Афганистане, после чего подвергся серьезной критике со стороны политических деятелей Афганистана.