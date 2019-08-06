* талибов — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, , 12:12 — REGNUM

5 августа официальные представители 203 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что Национальные силы безопасности и обороны Афганистана отбили атаку боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на один из контрольно-пропускных пунктов в провинции Газни (столица провинции — ­ г. Газни).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали скоординированную атаку на контрольно-пропускной пункт в уезде Андар провинции Газни.

По словам официальных представителей 203 корпуса Национальной армии Афганистана, Национальные силы безопасности и обороны смогли оказать боевикам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сопротивление и дать им отпор.

В ходе перестрелки было ликвидировано по меньшей мере шесть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще двое получили ранения различной степени тяжести.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.