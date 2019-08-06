Москва, , 10:23 — REGNUM

Сборная Узбекистана заняла третье место по итогам первого этапа международного конкурса кинологов «Верный друг» в России, сообщает 6 августа издание «Подробно.uz».

Глава кинологической службы ВС Узбекистана подполковник Улугбек Джураев дал высокую оценку готовности команд-участниц. По итогам первого этапа первое место заняла команда Белоруссии, второе — сборная России.

Участникам конкурса предстоит преодолеть 300-метровую полосу препятствий, пройти стрелковый рубеж и пройти эстафету.

Отметим, конкурс кинологов «Верный друг» проходит в рамках V Армейских международных игр в Дмитровском районе Московской области. В конкурсе принимают участие специалисты из пяти стран.

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