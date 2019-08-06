Улан-Удэ, , 10:15 — REGNUM

Экс-руководители районов Бурятии предложили создать Совет по развитию местного самоуправления. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, инициативу уже поддержал глава республики Алексей Цыденов.

По его словам, это важно, чтобы сигналы с мест поступали руководству Бурятии, а жители получали объективную информацию.

«От тех, кто знает ситуацию в районе, кто уже прошел через руководство и понимает, на какие вещи стоит обращать внимание. Вы можете лучше это оценить. И здесь хочется обратной связи с теми, кто чувствует район и может понять местных жителей, чтобы можно было ошибки вовремя исправлять», — подчеркнул глава.

По мнению главы Селенгинского района Станислава Гармаева, предложившего создание совета, его основными задачами станет мониторинг и исполнение решений Совета по развитию местного самоуправления при президенте России, а также подготовка предложений по вопросу развития местного самоуправления в республике.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, ранее Алексей Цыденов инициировал отмену выборности глав районов, вызвавшую недовольство местных жителей. Он отметил при этом, что районом должен управлять опытный и грамотный человек с желанием работать.

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