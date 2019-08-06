Тегеран, 6 августа 2019, 10:12 — REGNUM
Вооруженный конфликт с Ираном явился бы «матерью всех войн». Об этом заявил иранский президент Хасан Рухани, выступление которого транслировало государственное телевидение.
Рухани подчеркнул, что мир с Ираном — это «мать любого мира», а война с ним — «мать всех войн». Мир в обмен на мир, добавил политик.
Как сообщало ИА REGNUM, одним из проявлений текущего противостояния Ирана и США стало внесение министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в американский санкционный список. В Вашингтоне заявили, что иранский министр более не считается приоритетным контактом, а является угрозой американской политической повестке.
В конце июля Зариф также предостерег власти США от конфликта, напомнив, что любых агрессоров иранцы побеждали «на протяжении тысячелетий».
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