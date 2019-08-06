Аддис-Абеба, , 10:43 — REGNUM

Премьер-министр Абий Ахмед сообщил, что во время недавней попытки государственного переворота 22 июня 2019 года в Бахыр-Даре, столице штата Амхара на севере Эфиопии, для подготовки боевиков были задействованы многие инструкторы, прибывшие в страну из-за рубежа. Премьер-министр Абий Ахмед сказал, что правительство получило 1200 предложений о помощи в течение 24 часов после неудачной попытки государственного переворота. Премьер также утверждает, что в подготовку переворота были вовлечены иностранные агенты, которые прибыли из-за границы. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Ezega.

Абий Ахмед рассказал журналистам, что иностранные инструкторы предложили местным жителям прийти на программу обучения тому, как можно совершить удачный госпереворот. «Нам удалось выяснить, какие были использованы документы и учебные пособия, а также список задействованных в подготовке инструкторов. У нас есть веские доказательства этого, и после попытки переворота мы задержали под стражу в общей сложности 350 предполагаемых преступников», — отметил Ахмед. Он не раскрыл, представителями каких иностранных государств являются задержанные, и не представил дополнительных сведений относительно того, как инструкторы прибыли в страну и как правительство не могло знать заранее о таких масштабных планах по обучению боевиков внутри страны.

Отвечая на вопросы, почему правительство смогло обеспечить верховенство закона в западной части страны, но не смогло в северной части, премьер-министр сказал, что правительство придерживается единой позиции в обеспечении верховенства закона во всех уголках страны.