Нур-Султан, , 10:00 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси в связи с гибелью людей в результате теракта в Каире. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. «Казахстан в целях обеспечения мира и спокойствия в наших странах всегда готов продолжать сотрудничество с Египтом в деле противостояния современным вызовам и угрозам», — подчеркнул Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в центре Каира взорвались два столкнувшихся автомобиля. В результате взрыва погибли 20 человек, еще 47 получили ранения различной степени тяжести. МВД Египта обвинило в теракте радикальную группировку «Хасам».

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