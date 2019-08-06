Приштина, , 11:23 — REGNUM

5 августа косовский политик и экономист Иса Мустафа, недавно в третий раз избранный главой Демократической Лиги Косово, дал интервью для «Радио Свободная Европа».

В ходе интервью лидер Демократической Лиги Косово прокомментировал переговоры с Сербией. По его мнению, переговорами должен руководить премьер-министр в согласии с решением Конституционного суда.

При этом Мустафа поддержал позицию ушедшего в отставку премьер-министра Рамуша Харадиная, заявив, что пошлина 100% на товары из Сербии и БиГ должна сохраняться до тех пор, пока Сербия не изменит позицию по Косово и не прекратит «блокаду Косово».

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», общаясь с журналистами, политик заявил, что не намерен становиться кандидатом в премьер-министры от своей партии.

По словам Мустафы, на предстоящих выборах руководство партии не желает вступать в коалицию с какой-либо другой политической партией Косово, однако окончательное решение будет зависеть от действий других партий.