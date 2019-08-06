Приштина, , 10:43 — REGNUM

5 августа президиум парламента Косово принял решение о роспуске парламента Косово 22 августа этого года. Данное решение связано с отставкой премьер-министра Рамуша Харадиная.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», по завершении заседания президиума спикер парламента и инициатор его роспуска Кадри Весели поблагодарил членов парламентских групп, которые присутствовали на этом заседании по его приглашению. Косовский политик добавил, что для создания перспектив для молодежи необходимо действовать решительно:

«Вы приняли решение на благо будущего граждан. С первого дня я говорил и говорю, что единственным решением в такие моменты, когда существует дилемма — в любой ситуации — являются выборы», — заявил Весели.