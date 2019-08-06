Приштина, , 10:38 — REGNUM

5 августа премьер-министр Косово в отставке Рамуш Харадинай выступил с поддержкой решения спикера парламента Косово Кадри Весели о роспуске парламента 22 августа.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Харадинай назвал решение Весели «должным и не противоречащим законам»:

«Это решение сделает возможным избирательный процесс в стране. Возвращение власти народу и проведение свободных и демократических выборов жизненно необходимо для страны и участия в важных процессах, которые нас ожидают».

Харадинай также одобрил решение парламента Косово ратифицировать Международное соглашение IPA2, по которому Косово получит 90 миллионов евро (примерно 6,6 миллиарда рублей) из фондов ЕС.