Приштина, 6 августа 2019, 10:38 — REGNUM
5 августа премьер-министр Косово в отставке Рамуш Харадинай выступил с поддержкой решения спикера парламента Косово Кадри Весели о роспуске парламента 22 августа.
Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Харадинай назвал решение Весели «должным и не противоречащим законам»:
«Это решение сделает возможным избирательный процесс в стране. Возвращение власти народу и проведение свободных и демократических выборов жизненно необходимо для страны и участия в важных процессах, которые нас ожидают».
Харадинай также одобрил решение парламента Косово ратифицировать Международное соглашение IPA2, по которому Косово получит 90 миллионов евро (примерно 6,6 миллиарда рублей) из фондов ЕС.