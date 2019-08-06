Вашингтон, 6 августа 2019, 09:58 — REGNUM
Бывший президент США Барак Обама обвинил президента Дональда Трампа в разжигании атмосферы страха и ненависти, а также расистских настроений, об этом 5 августа он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.
Несмотря на мнение бывшего президента, Трамп, тем не менее, осудил преступление, а также расистские взгляды подозреваемого.
Напомним, стрельба в городе Эль-Пасо, штата Техас, произошедшая 3 августа, жертвами которой стал 21 человек, была вызвана антимигрантскими настроениями подозреваемого в преступлении.
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