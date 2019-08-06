Тирана, , 11:27 — REGNUM

Президент Албании Илир Мета обратился к тем, кто критикует его решение о назначении тройных выборов — местных, парламентских и президентских — на 13 октября.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Мета заявил, что его предложение приведет к разрешению политического кризиса, что сделает возможным назначение даты переговоров о вступлении в ЕС в октябре.

«Насколько нужен нам провал начала переговоров о нашей стране 18 октября?», — обратился президент страны к своим противникам.

Напомним, 18 октября состоится заседание Европейского совета, на котором определится, начнутся ли переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС этой осенью.