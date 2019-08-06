Иерусалим, , 10:33 — REGNUM

Израильские политики подвергли резкой критике подписанный в партии «Ликуд» документ об «исключительности» кандидатуры Биньямина Нетаньяху на пост премьера. Об этом 5 августа сообщило израильское информационное агентство Ynet.

Первым инициативу «Ликуда» раскритиковал глава партии «Наш дом — Израиль» (НДИ) Авигдор Либерман. «Подписание «клятвы верности» в стиле Северной Кореи — лишь свидетельство полного недоверия Нетаньяху к своим же депутатам», — отметил глава НДИ. Высказывание Либермана поддержал экс-премьер Израиля и глава демократов Эхуд Барак, заявивший, что происходящее в «Ликуде» противоречит идеям национально-либерального движения. Позже свое недовольство выразило руководство левоцентристского блока «Кахоль Лаван», по мнению которого партия главы правительства готовится таким образом к периоду «после Нетаньяху».

Напомним, что ранее члены партии «Ликуд» подписали документ, закрепляющий кандидатуру Биньямина Нетаньяху на пост нового премьера в качестве единственной возможной.