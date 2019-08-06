Курган, , 09:48 — REGNUM

В Курганской области ликвидировано региональное отделение политической партии «Казачья партия Российской Федерации». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Курганского областного суда.

Первый вердикт был вынесен ещё в декабре 2018 года за нарушение положений Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях». Деятельность регионального отделения «Казачьей партии РФ» была приостановлена сроком на два месяца, в течение которых партийцам следовало устранить выявленные нарушения.

Однако недочёты не были устранены в установленный срок. И управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области вновь обратилось с иском в областной суд. И 24 мая 2019 года было принято решение о ликвидации регионального отделения вышеуказанной партии.

Апелляции не последовало. Решение вступило в законную силу.

По информации избиркома Курганской области, в регионе на данный момент действуют отделения 33 партий. Также приостановлена деятельность партии «Российский общенародный союз».