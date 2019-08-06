Эль-Пасо, США, , 09:49 — REGNUM

Бывший вице-президент США Джо Байден подверг критике риторику президента Дональда Трампа относительно трагедии в городе Эль-Пасо, об этом 5 августа сообщает телеканал CNN.

«Он бросает вызов всем нам, складывается впечатление, что он отказался от идеи о том, что мы единый народ» , — подчеркнул Байден в интервью телеканалу.

Какие именно слова Трампа позволили сделал бывшему вице-президенту такой вывод, он не уточнил.

Напомним, 3 августа в городе Эль-Пасо штата Техас произошла стрельба. Предполагаемый преступник открыл стрельбы в торговом центре, в результате чего погиб по меньшей мере 21 человек.

Предварительно, обвиняемый опубликовал свой манифест, в котором выразил протест против миграционной политики, лоббируемой Демократической партией.

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