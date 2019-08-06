Эль-Пасо, США, 6 августа 2019, 09:49 — REGNUM
Бывший вице-президент США Джо Байден подверг критике риторику президента Дональда Трампа относительно трагедии в городе Эль-Пасо, об этом 5 августа сообщает телеканал CNN.
Какие именно слова Трампа позволили сделал бывшему вице-президенту такой вывод, он не уточнил.
Напомним, 3 августа в городе Эль-Пасо штата Техас произошла стрельба. Предполагаемый преступник открыл стрельбы в торговом центре, в результате чего погиб по меньшей мере 21 человек.
Предварительно, обвиняемый опубликовал свой манифест, в котором выразил протест против миграционной политики, лоббируемой Демократической партией.
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