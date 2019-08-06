Москва, , 09:42 — REGNUM

В Москве оппозиция согласилась провести 10 августа согласованный митинг за допуск ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на слова незарегистрированного кандидата от партии «Яблоко» Елены Русаковой.

В информации указано, что заявка на митинг подана от Русаковой, Дениса Шендеровича и Эльвиры Вихаревой. Мероприятие пройдёт на проспекте Сахарова.

Также стало известно, что мэрия Москвы согласовала митинг КПРФ 17 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции оппозиции, завершившиеся массовыми задержаниями.

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