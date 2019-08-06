Лондон, , 09:40 — REGNUM

Великобритания продолжает поддерживать текущие реформы в Грузии, написал государственный министр королевства по вопросам Европы и США Кристофер Пинчер на своей странице в Twitter.

Британский министр прокомментировал телефонный разговор с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, который состоялся 5 августа. «Наша цель заключается в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества между странами», — написал Пинчер.

Напомним, 30 июля Кристофер Пинчер встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном. Британский министр подчеркнул, что Армения остается ценным и важным партнером для Великобритании.

Кроме того, 31 июля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и Кристофером Пинчером.