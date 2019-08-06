Москва, , 09:39 — REGNUM

Законопроект, расширяющий упрощенный порядок въезда в Россию на Дальний Восток, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа. Таким образом правительство рассчитывает повысить туристическую привлекательность регионов.

Сейчас граждане других государств могут въезжать в Российскую Федерацию по электронным визам через пункты пропуска, расположенные на территории свободного порта Владивосток и территории Особой экономической зоны в Калининградской области, а также через воздушные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа.

Предлагается дать возможность въезда по электронным визам через автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа.

Перечень воздушных, автомобильных, речных и смешанных пунктов пропуска, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, через которые иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию по электронным визам, определит правительство.

Распространение упрощенного порядка въезда по электронным визам на железнодорожные и морские пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, не предусматривается, подчеркивают авторы.

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