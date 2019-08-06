Сеул, , 09:45 — REGNUM

Власти США отменят безвизовый режим для тех, кто посещал КНДР после 1 марта 2011 года или пребывает в стране до сих пор. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, с 5 августа власти США ограничили въезд в страну по программе безвизового режима (с разрешением, полученным через электронную систему авторизации въезда ESTA) тем, кто посещал или пребывает в Северной Корее.

Известно, что разрешение, полученное через систему ESTA, позволяет находиться на территории США представителям 38 стран мира до 90 дней.

По предварительным данным, нововведения затронут 37 тыс. граждан Южной Кореи, посетивших КНДР в период с 1 марта 2011 года по 31 июля 2019 года.

Известно, что под ограничения безвизового режима попадают все участники Межкорейского саммита, прошедшего в сентябре 2018 года, включая вице-президента Samsung Electronics Ли Джэ Ёна, главу SK Group Чхве Тхэ Вона, председателя LG Electronics Ку Кван Мо, главу Hyundai Group Хён Джон Ына.

Однако госслужащим, посетивших КНДР по поручению правительства, разрешается посещать США при предоставлении надлежащих документов.

Известно, что данные меры приняты в соответствии с законодательством США для противодействия террористическим угрозам. С марта 2011 года США ограничили въезд в страну людям, посетившим или находящимся в Иране, Ираке, Судане, Сирии, Ливии, Йемене, Сомали. К данному списку также будет добавлена и Северная Корея.