Джакарта, , 09:32 — REGNUM

МИД Индонезии осудил террористический акт, произошедший в Каире (Египет) утром 5 августа, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Индонезия выражает глубокое сожаление и сочувствие семьям погибших», — говорится в заявлении МИД страны.

Известно, что граждан Индонезии среди пострадавших не обнаружено.

5 августа в центральной части Каира столкнулись два автомобиля. В результате произошел взрыв, от которого погибли 20 человек и ещё 47 получили ранения и ожоги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил свои соболезнования египетскому народу и семьям погибших, которые пали в результате трусливого террористического акта.

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