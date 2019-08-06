Москва, , 09:10 — REGNUM

Мэрия Москвы одобрила проведение митинга КПРФ, сообщил первый секретарь московского горкома партии Валерий Рашкин в эфире «Эхо Москвы».

Мероприятие пройдёт 17 августа на проспекте Сахарова.

«Мы добиваемся на 17 число акции за честные чистые выборы, за закон и социальную справедливость. 17 числа в 12 часов на проспекте Сахарова будет митинг, буквально вечером сказали, что согласован», — сказал Рашкин в радиоэфире 5 августа.

Он пригласил все политические силы принять участие в акции.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Москве пройдут выборы в Московскую городскую думу.